《日本重要政经日程》--2月13日

国际油市：亚洲柴油现货价差上升，因有来自印度的现货需求
路透新加坡5月11日 - 亚洲柴油现货价差周四上涨，贸易消息人士称，受印度现货需求旺盛，以及新加坡和阿联酋富查伊拉库存下降支撑。
(除特别说明外，均为GMT时间) 2月12日(四) 2350 - 资本流动数据 2月13日(五) 0130 - 五年期公债标售 0200 - 公共事业部门发布燃料使用及发电量月度数据 0600 - 东燃通用石油 公布季度财报 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 新兴市场重要经济事件预告 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 许娜；审校 孙茉莉)
路透新加坡5月11日 - 亚洲柴油现货价差周四上涨，贸易消息人士称，受印度现货需求旺盛，以及新加坡和阿联酋富查伊拉库存下降支撑。
路透5月11日 - 大多数东南亚股市周四上涨，新加坡股市录得21个月 最高收位，泰国股市则连续第四日下跌，创下近两个月最低收盘水准。 新加坡股市指标股指 收高0.7%，受大型银行股涨势的提振。星 展集团控股 上涨2%，华侨银行 上涨1%，大华银行<UO BH.SI>收高1.8%，三家银行股价都触及约两年高位。 “引人注目的是第一季财报中，所有这三家银行的不良贷款比例都保 持稳定，准备金都比前一季度下降了30-50%，”大华继显研究分析师Jona than Koh表示。 “他们也给出积极的反馈，即来自油气行业的不良贷款最艰难时期即将过去。” 马来西亚股市 收高0.5%，受公用事业股涨势提振。Petronas Gas Bhd <PGAS.KL >和Genting Malaysia Bhd 领涨。 菲律宾股市 止住两连跌，今日收高0.3%。 菲律宾央行维持今明两年通胀预估分别在3
全球最大天然橡胶生产商Sri Trang Agro Industry Pcl一名高阶主管周四表示，在中国经济仍存在不确定性之际，胶价料走势震荡。