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亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 06:07 BJT

《日本重要政经日程》--2月13日

(除特别说明外，均为GMT时间)
    
    2月12日(四)
    
    2350 - 资本流动数据   
    
    2月13日(五)
    
    0130 - 五年期公债标售
    
    0200 - 公共事业部门发布燃料使用及发电量月度数据
    
    0600 - 东燃通用石油 公布季度财报  
    
     注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 许娜；审校 孙茉莉)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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