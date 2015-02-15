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亚洲 | 2015年 2月 16日 星期一 06:34 BJT

《日本重要政经日程》--2月16日

(除特别说明外，均为GMT时间)
    
    2月15日(日)
    
    2350 - 第四季国内生产总值(GDP)初值
    
    2月16日(一)
    
    0430 - 12月工业生产修正值
    
     注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 许娜；审校 张涛)
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