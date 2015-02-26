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亚洲 | 2015年 2月 27日 星期五 06:18 BJT

《日本重要政经日程》--2月27日

(除特别说明外，均为GMT时间)
    
    2月26日(四)
    
    2330 - 1月全国消费者物价指数(CPI)和东京2月CPI、1月家庭支出和
1月失业率
    
    2350 - 1月工业生产和1月零售销售
    
    2月27日(五)
    
    0330 - 日本央行总裁黑田东彦在日本记者俱乐部(Japan Press Club
)发表讲话

    0430 - 经济产业省公布石油进口数据
    
    0500 - 1月房屋开工和建筑订单     
        
     注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 许娜；审校 李爽)
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