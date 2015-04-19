《日本重要政经日程》--4月20日

金属期市：期铜升至三周高位，因投资人担心印尼供应可能受扰
路透伦敦5月2日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜价格周二触及三周高位，因投资人担心印尼供应可能受扰，但对最大金属消费国－中国需求放缓的谨慎情绪限制了升幅。
(除特别说明外，均为GMT时间) 4月19日(日) 2350 - 日本4月路透短观制造业景气判断指数 4月20日(一) 0500 - 3月粗钢产量 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 新兴市场重要经济事件预告 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 杜明霞；审校 戴素萍)
路透伦敦5月2日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜价格周二触及三周高位，因投资人担心印尼供应可能受扰，但对最大金属消费国－中国需求放缓的谨慎情绪限制了升幅。
路透约翰内斯堡5月2日 - 南非兰特兑美元周二上涨，投资人静待美国联邦储备理事会(FED/美联储)货币政策决定。 1600 GMT，兰特报13.2825兰特，较纽约周一收盘水准升0.8%。周一南非为公众假期。 美联储将在周三1800 GMT发布货币政策声明，市场普遍预计将维持利率不变。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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