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亚洲 | 2015年 4月 23日 星期四 06:09 BJT

《日本重要政经日程》--4月23日

(除特别说明外，均为GMT时间)
    
    4月22日(三)
    
    2350 - 一周资本流动数据
        
    4月23日(四)
    
    0120 - 标售三个月期贴现国库券
    
    0130 - 标售40年期公债
    
    0135 - 日本4月制造业采购经理人指数(PMI)初值
    
    0500 - JFE Holdings 公布业绩
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
        
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 杜明霞；审校 许娜)

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