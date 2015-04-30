版本:
中国
亚洲 | 2015年 5月 1日 星期五 06:11 BJT

《日本重要政经日程》--5月1日

(除特别说明外，均为GMT时间)
    
    4月30日(四)
    
    2330 - 3月全国核心消费者物价指数(CPI)、4月东京地区核心CPI
    
    2330 - 3月失业率
    
    2330 - 3月所有家庭支出
    
    2350 - 一周资本流动数据
    
    5月1日(五)
    
    0130 - 3月加班工资
    
    0130 - 加强流动性债券标售
    
    0135 - 4月制造业采购经理人指数(PMI)
    
    以下企业将公布财报：
    
    0430 - 伊藤忠商事 
    
    0530 - 住友商事 
    
    0600 - 雅虎日本 、三得利食品国际 
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
        
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 杜明霞；审校 张荻)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐