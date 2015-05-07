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亚洲 | 2015年 5月 8日 星期五 06:20 BJT

《日本重要政经日程》--5月8日

(除特别说明外，均为GMT时间)

5月7日(四)

2350 - 日本央行4月7-8日政策会议记录

5月8日(五)

0120 - 标售三个月期贴现国库券

0130 - 标售10年期通胀保值债券

企业业绩：

0400 - 三井物产

0430 - 三菱商事

0530 - 丸红

0600 - 丰田汽车

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 王丽鑫；审校 杜明霞)
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