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亚洲 | 2015年 9月 7日 星期一 06:18 BJT

《日本重要政经日程》--9月7日

(除特别说明外，均为GMT时间)
      
    9月6日(日)

    2350 - 8月外汇储备
    
    9月7日(一)

    0500 - 7月领先指标
    
    2350 - 8月银行放款余额
    
    2350 - 7月经常帐
    
    2350 - 第二季国内生产总值修正值
                   
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 王丽鑫；审校 龚芳)

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