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亚洲 | 2015年 9月 10日 星期四 06:32 BJT

《日本重要政经日程》--9月10日

(除特别说明外，均为GMT时间)  
    
    9月9日(三)
    
    2350 -- 8月企业物价
    
    2350 -- 7月机械订单
    
    9月10日(四)
       
    2350 - 第三季大型制造业景气判断指数
                   
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
      
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)

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