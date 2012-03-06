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路透中文国际短讯 | 2012年 3月 6日 星期二 15:52 BJT

日本关切中国国防预算 与美就削减伊朗石油进口接近达成一致

日本外务大臣玄叶光一郎周一在接受路透采访时称，日本在减少伊朗石油进口问题上，与美国接近达成一致意见，双方或于本月敲定协议。不过他指出两国可能不会公布日本削减进口的数量，以免对市场产生冲击。玄叶光一郎还对中国两位数的国防预算增长表示关切，但也称中日发展“双赢”关系至关重要。路透

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