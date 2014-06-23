日本公布”河野谈话“调查报告，激怒韩国

路透东京6月20日（记者 Kiyoshi Takenaka/Elaine Lies） - 日本周五公布专家组对“河野谈话”出台经过的调查报告，激怒韩国。

日本调查报告内容称，日韩两国政府曾私下就谈话的文字表述做过修改，调查认定“河野谈话”出台过程受到韩国政府影响。

韩国方面对日本此举深表遗憾，称调查结果掩盖事实。韩国对日方关于韩国直接参与拟定“河野谈话”的调查结果表示异议。

“河野谈话”是指1993年时任日本内阁官房长官河野洋平就“慰安妇”问题调查结果发表的道歉谈话。

日本调查报告称，当时日本和韩国就“河野谈话”的措辞进行了深入协调。

韩国外交部对此回应称：“我们的政府一直秉持这样的立场：查明真相，这点不容谈判。我方只是在日本一再要求的情况下，以非正式方式表达了一些观点。”

日本内阁官房长官菅义伟重申，日本不会修正“河野谈话”。

他在新闻发布会上说：“想到那些女性的遭遇，仍令人非常痛心。在这点上，政府的立场没有变化。”

中国外交部发言人华春莹表示，中方敦促日方切实正视和深刻反省侵略历史，以负责任态度信守“河野谈话”等对国际社会作出的表态和承诺，以实际行动妥善处理包括“慰安妇”问题在内的有关历史遗留问题。（完）