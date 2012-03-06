日本关切中国国防预算 与美就削减伊朗石油进口接近达成一致

路透东京3月5日电（记者 Linda Sieg/Kiyoshi Takenaka）---日本外务大臣玄叶光一郎周一在接受路透采访时称，日本在减少伊朗石油进口问题上，与美国接近达成一致意见，双方或于本月敲定协议。

不过玄叶光一郎指出，两国可能不会公布日本削减进口的数量，以免对市场产生冲击。

玄叶光一郎说：“谈判进入最後阶段，不过仍在（对协议）进行最後的调整。当然我们会减少（进口），但是因为确切数字将对市场产生影响，我目前考虑还是不要公布数字为好。”

日本政府此前曾表示，美国对伊朗的制裁可能不会影响日本，其伊朗石油进口量在过去五年已缩减40%。

玄叶光一郎说：“如果出现最坏的情况，我们将自然地考虑释放储备（等措施），将日本经济和居住在日本的人所受的影响降至最低。”他还指出，封锁霍尔木兹海峡对伊朗经济不利，也可能难以持久。

玄叶光一郎还对中国两位数的国防预算增长表示关切，但也称中日发展“双赢”关系至关重要。

“我觉得中国的发展（对日本来说）是个机遇，因此发展互利、战略共赢的关系很重要。”

“但这不意味着担忧是无根据的。（中国）国防预算仍在以两位数速度上升，我们不清楚具体情况，因此必须留心。”（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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