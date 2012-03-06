日本关切中国国防预算 与美就削减伊朗石油进口接近达成一致

法国总统候选人马克龙获有影响力的中间派支持 与勒庞对决更添胜算
路透巴黎2月22日 - 法国一位颇有影响力的中间派政治人士周三与独立总统候选人马克龙结成联盟，有可能增大后者在这场激烈角逐中的胜算。
路透东京3月5日电（记者 Linda Sieg/Kiyoshi Takenaka）---日本外务大臣玄叶光一郎周一在接受路透采访时称，日本在减少伊朗石油进口问题上，与美国接近达成一致意见，双方或于本月敲定协议。
不过玄叶光一郎指出，两国可能不会公布日本削减进口的数量，以免对市场产生冲击。
玄叶光一郎说：“谈判进入最後阶段，不过仍在（对协议）进行最後的调整。当然我们会减少（进口），但是因为确切数字将对市场产生影响，我目前考虑还是不要公布数字为好。”
日本政府此前曾表示，美国对伊朗的制裁可能不会影响日本，其伊朗石油进口量在过去五年已缩减40%。
玄叶光一郎说：“如果出现最坏的情况，我们将自然地考虑释放储备（等措施），将日本经济和居住在日本的人所受的影响降至最低。”他还指出，封锁霍尔木兹海峡对伊朗经济不利，也可能难以持久。
玄叶光一郎还对中国两位数的国防预算增长表示关切，但也称中日发展“双赢”关系至关重要。
“我觉得中国的发展（对日本来说）是个机遇，因此发展互利、战略共赢的关系很重要。”
“但这不意味着担忧是无根据的。（中国）国防预算仍在以两位数速度上升，我们不清楚具体情况，因此必须留心。”（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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