专访：日高官否认日本迈向军国主义

路透东京2月15日 -日本内阁官房长官菅义伟周六反驳中国称日本迈向军国主义的说法，称日本将继续寻求与中国和韩国对话。领土争议与战争历史是影响日本与中韩关系的症结。

菅义伟接受路透采访时说：“二战结束以来的69年中，我们基于自由、民主与和平的理念，建成了今日的日本。”

“他们说日本是军事大国，但日本（截至3月的）年度国防预算增长率仅为0.8%。反观中国，中国连续20年国防预算增幅超过10%。被这样的国家称为‘军国主义者’，实在是荒唐。”

中国去年底宣布划设东海防空识别区后，中日紧张关系加剧。而之后日本首相安倍晋三参拜靖国神社，令日本与中韩的关系进一步恶化。

美国已明确表态，希望东北亚地区紧张局势降温。

美国国务卿克里周四呼吁日本和韩国，在面临来自朝鲜的安全威胁之际，暂时搁置历史问题，缓解紧张关系。

菅义伟说：“中国和韩国是我们的邻国，因此对话的大门一直是敞开的。在强调我们必须强调的原则同时，我们希望与两国冷静处理问题，并放眼大局。”

他并表示，安倍参拜靖国神社并未影响美日关系。

在安倍参拜靖国神社后，美国罕见地公开表示对日本感到失望。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王琛

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