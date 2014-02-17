专访：日高官否认日本迈向军国主义

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透东京2月15日 -日本内阁官房长官菅义伟周六反驳中国称日本迈向军国主义的说法，称日本将继续寻求与中国和韩国对话。领土争议与战争历史是影响日本与中韩关系的症结。
菅义伟接受路透采访时说：“二战结束以来的69年中，我们基于自由、民主与和平的理念，建成了今日的日本。”
“他们说日本是军事大国，但日本（截至3月的）年度国防预算增长率仅为0.8%。反观中国，中国连续20年国防预算增幅超过10%。被这样的国家称为‘军国主义者’，实在是荒唐。”
中国去年底宣布划设东海防空识别区后，中日紧张关系加剧。而之后日本首相安倍晋三参拜靖国神社，令日本与中韩的关系进一步恶化。
美国已明确表态，希望东北亚地区紧张局势降温。
美国国务卿克里周四呼吁日本和韩国，在面临来自朝鲜的安全威胁之际，暂时搁置历史问题，缓解紧张关系。
菅义伟说：“中国和韩国是我们的邻国，因此对话的大门一直是敞开的。在强调我们必须强调的原则同时，我们希望与两国冷静处理问题，并放眼大局。”
他并表示，安倍参拜靖国神社并未影响美日关系。
在安倍参拜靖国神社后，美国罕见地公开表示对日本感到失望。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王琛
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