日高官否认日本迈向军国主义

日本内阁官房长官菅义伟周六反驳中国称日本迈向军国主义的说法，称日本将继续寻求与中国和韩国对话。菅义伟接受路透采访时说：“他们说日本是军事大国，但（截至3月的）年度国防预算增长率仅为0.8%。反观中国，中国连续20年国防预算增幅超过10%。被这样的国家称为‘军国主义者’，实在是荒唐。”路透