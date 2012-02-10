日本僧人清扫“隐形雪”：辐射

焦点：中国银行业委外业务加杠杆套利难以为继 更关注资金安全
路透上海2月21日 - 中国央行今年力推去杠杆和完善宏观审慎评估(MPA)框架，令过去几年因宽松货币政策周期和资产荒而爆发式增长的委外业务明显放缓已成定局。银行通过委外加杠杆及期限错配套利的模式难以为继，而比起收益率，资金安全性开始普遍成为银行选择委外投顾首要考量。
路透福岛2月10日电（记者 Ruairidh Villar/Yuriko Nakao）---在白雪皑皑的日本福岛市，僧人阿部光裕（Koyu Abe）为千万个去年地震和海啸遇难者的灵魂祈祷，这里已经成为核危机的代名词。
除却常圆寺（Joenji）的鼓声和袅袅香火，阿部光裕还承担着另外一项任务，即寻找辐射“热点”进行清理，并在寺院储存辐射土壤。
去年3月11日的强震和海啸过後，福岛第一核电站发生一连串爆炸和核反应堆熔毁事故，引发了自1986年切尔诺贝利核事故以来全球最严重的核危机，导致8万人被迫离开家园。
核辐射随着风雪蔓延到核电站周边20公里撤离区之外，向更远处扩散并形成热点，污染大量的农田土壤。
对於许多被迫撤离的人而言，何时能重返世代居住的家园依然不得而知。
阿部光裕说：“福岛遭到的破坏，与海啸带来的毁坏不同。”
“你看不到它，表面上一切依旧，但实际上辐射遍地都是。遭遇海啸袭击的人很不幸，而这里人们也同样难以生存。”
去年夏季，阿部光裕种植了向日葵和芥菜等植物，以减轻辐射的影响，并鼓舞当地居民。
眼下，他又换下僧袍，穿戴防护衣物，与志愿者一道寻找辐射热点并进行清理。
信仰改变
现年65岁的核电站工程师Masataka Aoki，也是一名志愿者。福岛第一核电站的反应堆都不是由他所在公司生产。
Aoki长期以来一直是核能的支持者，但福岛核危机之後，他的信仰发生了变化，现在试图减轻自己的罪恶感。
“我过去认为有益且对社会有用的东西，如今毫无用处且给所有人带来麻烦，我感到万分懊悔，”他说。
阿部光裕称，政府和东京电力公司都没有协助他们清理污染土壤，他和其他僧侣只能将这些土壤存放在常圆寺後面的一座小山上。
志愿者们已收集约400公斤辐射废物。
阿部光裕将土壤中的辐射称为“隐形雪”，清除这些“隐形雪”是否可行不得而知，即使可行可能也要花费数年时间。
“真正的雪让人觉得寒冷，但要比这隐形雪好的多，它们最终会融化掉，”他说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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