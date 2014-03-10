日本新股：日本显示器公司将于3月19日上市，每股定价900日圆

路透东京3月10日 - 全球最大的平板电脑和智能手机显示屏生产商--日本显示器公司(JDI)将于3月19日在东京证交所上市。其首次公开发行(IPO)的股价定为每股900日圆(约为8.71美元)，在900-1,100日圆参考区间的下端。(完)