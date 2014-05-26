日本个股：日本显示器或与索尼和Panasonic合资OLED事业--消息

****澳新经济指标预测--4月27日-5月4日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 0130 澳洲出口物价(较前季) 第一季 -- +12.4% 进口物价(较前季) -- +0.2% 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) --
路透东京5月26日 - 据知情人士透露，全球最大的智能手机和平板电脑液晶面板制造商--日本显示器公司(JDI) 正考虑与索尼 和Panasonic 组建一家合资公司，开发有机电激发光显示器(OLED)。
知情人士表示，政府支持的基金Innovation Network Corp of Japan (INCJ)将持有这家新公司的大多数股份。JDI当年便是由INCJ安排，将索尼、日立 和东芝 的面板业务合并组建而成。
比起更普及的LCD面板，OLED面板解析度较高，且耗电较低。韩国三星电子 在智能手机配备OLED面板，但一般认为OLED用于电视的成本过高。
Panasonic和索尼12月底取消了联合开发电视机用OLED面板的项目，但双方仍各自继续开发此项技术。
JDI目前在日本西北部的一家工厂建立了一条生产OLED面板的测试线。
消息人士称，索尼、Panasonic和JDI都将各自持有这家合资企业的股份，并派出工程师合作开发这项技术。
他们补充道，相关各方计划最早在6月初达成协议，但还有一些问题尚未解决。
JDI、索尼和Panasonic公司高管均拒绝置评。(完) (编译 许娜；审校 蔡美珍)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 0130 澳洲出口物价(较前季) 第一季 -- +12.4% 进口物价(较前季) -- +0.2% 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) --
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月26日(三) 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +0.7% +0.5% (较上年同期) +2.6% +2.4% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 卖超7,962 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超3,152 4月27日(四) -- 日本央行利率决定 -- 负0.10% 负0.10%
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 114.97 -0.51 -0.44 1696209 京东 34.94 -0.02 -0.06 6069918 新浪 75.11 +1.22 +1.65 755705 搜狐 38.52 +0.27 +0.71 452920 网易 265.40 -12.56 -4.52 1679407 百度 186.67 -0.32 -0.17 2894775 台湾 台湾积体电路 33.00