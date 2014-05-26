日本个股：日本显示器或与索尼和Panasonic合资OLED事业--消息

路透东京5月26日 - 据知情人士透露，全球最大的智能手机和平板电脑液晶面板制造商--日本显示器公司(JDI) 正考虑与索尼 和Panasonic 组建一家合资公司，开发有机电激发光显示器(OLED)。

知情人士表示，政府支持的基金Innovation Network Corp of Japan (INCJ)将持有这家新公司的大多数股份。JDI当年便是由INCJ安排，将索尼、日立 和东芝 的面板业务合并组建而成。

比起更普及的LCD面板，OLED面板解析度较高，且耗电较低。韩国三星电子 在智能手机配备OLED面板，但一般认为OLED用于电视的成本过高。

Panasonic和索尼12月底取消了联合开发电视机用OLED面板的项目，但双方仍各自继续开发此项技术。

JDI目前在日本西北部的一家工厂建立了一条生产OLED面板的测试线。

消息人士称，索尼、Panasonic和JDI都将各自持有这家合资企业的股份，并派出工程师合作开发这项技术。

他们补充道，相关各方计划最早在6月初达成协议，但还有一些问题尚未解决。

JDI、索尼和Panasonic公司高管均拒绝置评。(完) (编译 许娜；审校 蔡美珍)