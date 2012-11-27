日本民主党誓言以冷静外交手段维护本国利益

路透东京11月27日电---日本执政的民主党周二在12月16日大选前发表的声明中,誓言要以"冷静且务实"的外交手段维护本国利益,以期与主要反对党的强硬措辞区别开来.

民主党亦重申计划到2030年代逐步取消核能,这是其与自民党立场相左的又一政策,後者主张在决定日本能源架构前就此问题进行更多讨论.

除了重申终结通缩及达成成长目标的承诺之外,民主党没有为日本央行提出新的通胀目标,或暗示修改央行法.民主党成长目标和自民党相近.

由前首相安倍晋三带领的自民党在民意调查中领先,有22-25%的选民称他们愿意将选票投给这个一度具有主导地位的政党.这比民主党的支持率高出约10-15个百分点;自从首相野田佳彦于本月稍早宣布进行众议院改选以来,民主党一直努力缩小民调上与自民党的差距.(完)

--编译 许娜/张明钧;审校

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