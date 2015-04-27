日本一男子将无人机降落至首相办公室屋顶被捕

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
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路透东京4月25日 - 一名日本男子周五被捕，因其将一架无人机降落到日本首相办公室屋顶，机上载有微量辐射物，旨在抗议核能利用。
Yasuo Yamamoto现年40岁，无业，居住在日本西部的福井县。警方称，他周五被捕，罪名为妨碍公务。
他所面临的最高惩罚为入狱三年或罚款50万日圆（4,200美元）。
媒体报导称，Yamamoto前往福井县警察局自首，表示其行为是对核能的抗议。
东京和福井警方拒绝对Yamamoto的动机发表评论，称调查尚未结束。
周三，一架标有辐射标志的无人机在首相安倍晋三办公室的屋顶被发现。辐射水平非常低，不会对人造成伤害。
Yamamoto表示，他将福岛受核辐射的砂子装入容器并放在了无人机上。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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