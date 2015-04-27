日本一男子将无人机降落至首相办公室屋顶被捕

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京4月25日 - 一名日本男子周五被捕，因其将一架无人机降落到日本首相办公室屋顶，机上载有微量辐射物，旨在抗议核能利用。
Yasuo Yamamoto现年40岁，无业，居住在日本西部的福井县。警方称，他周五被捕，罪名为妨碍公务。
他所面临的最高惩罚为入狱三年或罚款50万日圆（4,200美元）。
媒体报导称，Yamamoto前往福井县警察局自首，表示其行为是对核能的抗议。
东京和福井警方拒绝对Yamamoto的动机发表评论，称调查尚未结束。
周三，一架标有辐射标志的无人机在首相安倍晋三办公室的屋顶被发现。辐射水平非常低，不会对人造成伤害。
Yamamoto表示，他将福岛受核辐射的砂子装入容器并放在了无人机上。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。