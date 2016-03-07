特写：日本“婴儿潮”一代正在变老 “有尊严地离世”成热议话题

路透东京3月6日 （记者 Linda Sieg） - 日本航空公司退休雇员Tarou Tanzawa称，他一直没太想过自己的后事，直到84岁的母亲被确诊患有恶性淋巴瘤，并决定拒绝需在体内插入仪器以延续生命的昂贵治疗。

他看着母亲在一家疗养院安详逝去。从确诊她患癌的那家医院离开后，他母亲就住进了疗养院，只接受了临终关怀。

之后不久，Tanzawa立下了一份“生前预嘱”，声明若他患上绝症或者变成植物人，他不想接受延续生命的治疗。

“我觉得（母亲走得）太快了，但我也想着‘啊，还有这种走法，’”现年68岁的Tanzawa对路透表示。“我们这代婴儿潮出生的人……正在变老，死亡成了一个需要实际面对的问题。”

尽管日本是全球老龄化人口增长最快的国家之一，但日本没有涉及“生前预嘱”的法律，更不用说有关协助自杀的法律。在美国的一些州，如加州，以及加拿大和比利时等一些国家，特定条件下的协助自杀是合法的。

像Tanzawas这样立有“生前预嘱”的日本人占少数。但随着婴儿潮一代考虑他们自己的身后问题，加之日本背负了发达国家中最为庞大的公债负担，有关拒绝延命治疗的禁忌正在逐渐打破。日本公债高企部分是因医疗费用增加。

“自然死亡”这个话题越来越多地出现在电视节目、报纸、杂志和书籍中；有关准备后事的讲座受到欢迎；健康专家称，衰弱老年病人使用进食管的情形也在减少。

“我觉得我们的态度正面临转折，”日本反对党国会议员、一个国会议员小组的负责人Teruhiko Mashiko表示。这个国会议员小组10年成立，以讨论立法允许医生经病人同意停止病人的延命治疗。

“只是通过治疗勉强活着，而没有人应有的尊严，这种观点正变得越来越普遍，”Mashiko接受采访称。

上述国会议员小组去年起草了一版新的法律草案，但尚未向国会提交，主要是因残疾人权利组织的反对。这些组织担忧这可能成为迈向安乐死合法化的第一步。

传统的日本人认为家庭有义务照顾年老的亲属，这种观点一直以来成为拒绝或者停止延命治疗的障碍。许多家庭担忧他人指责自己无情抛弃亲属，不管病人的意愿是什么样。

医生则担忧家属提起诉讼。日本厚生省2007年颁布的指导规则要求病人或者代理人作出知情决定，并称是否停止积极治疗应由治疗团队决定。但这些指导规则并未打消医生的疑虑。

“我们医生需要得到一些保证，保证若我们停止此等治疗后不会遭到刑事或者民事指控，”日本自民党健康、福利和劳动专家组负责人Toshiharu Furukawa表示，他在医生执业期间曾治疗过癌症晚期病人。

日本财务大臣麻生太郎2013年称，患病的老年人应被允许“赶紧结束生命”，并将此事与高昂的医疗费用联系到一起。麻生太郎的言论引发日本民众强烈谴责，凸显了这个话题的敏感性。

多数支持相关法律变革的倡导人士称，尊重个人权利，而无关医疗费用，是关键因素，且立法可帮助推广“生前预嘱”这个概念。

但其他人承认财政负担扮演了一定角色。

在截止2014年3月31日的财政年度，日本全国医疗支出总额首次超过40万亿日元（3,500亿美元）。

其中，75岁及以上人群的医疗支出所占比例超过了总额的三分之一，这个比例将随人口老龄化进一步增加。

“我们不能明确说这是一个费用问题，但这是一个问题，”自民党的Furukawa表示。（完）