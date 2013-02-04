日本经济: 日圆贬值对日本出口商获利的影响可能有限

日本已公布经济指标--2017/4/6
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
**态度仍然警惕**
日圆贬值的影响可能会在1-3月当季渗透到企业获利中去,但许多日本企业对获利仍持谨慎态度.
本田意外下调全年净利预估,称因为中国和欧洲需求不及预期.
相机和打印机制造商佳能 公布的10-12月季度获利下降.佳能80%的营收来自海外,被视为是最具竞争力的日本企业之一.
尽管佳能预期今年营业利润增加26.6%至4,100亿日圆,但仍低于分析师预期的4,521亿日圆.
不过日经指数上周五升到33个月高位,仍建立在日圆贬值不仅仅会提振日本出口,还会振兴日本经济的期望上.
"没有哪家对冲基金愿意错失日圆贬值的机会,大多数人都认为上半年表现最好的可能会是日本股市,"美银美林在报告中表示.
不过汇率下跌也给国内带来风险,尤其是在能源成本方面,因日本燃料几乎都靠进口.
"日圆疲软会提振我们的获利,但如果日圆跌太多,影响也是负面的,因为我们需要很多电力,"东芝 执行副总裁Makoto Kubo表示.
"很难说日圆最佳水平是在多少,但90日圆并不差."(完) (编译 程琳/梁睿雪; 审校 杜明霞/李春喜)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
路透东京4月6日 - 日本股市日经指数周四早盘跌至四个月低位，因有迹象显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减资产负债表规模的时间可能早于预期，导致美股隔夜挫跌。
路透香港4月6日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）称，对国元证券（香港）有限公司予以谴责并罚款450万港元，因其违反打击洗钱指引。