日本经济: 日圆贬值对日本出口商获利的影响可能有限

**态度仍然警惕**

日圆贬值的影响可能会在1-3月当季渗透到企业获利中去,但许多日本企业对获利仍持谨慎态度.

本田意外下调全年净利预估,称因为中国和欧洲需求不及预期.

相机和打印机制造商佳能 公布的10-12月季度获利下降.佳能80%的营收来自海外,被视为是最具竞争力的日本企业之一.

尽管佳能预期今年营业利润增加26.6%至4,100亿日圆,但仍低于分析师预期的4,521亿日圆.

不过日经指数上周五升到33个月高位,仍建立在日圆贬值不仅仅会提振日本出口,还会振兴日本经济的期望上.

"没有哪家对冲基金愿意错失日圆贬值的机会,大多数人都认为上半年表现最好的可能会是日本股市,"美银美林在报告中表示.

不过汇率下跌也给国内带来风险,尤其是在能源成本方面,因日本燃料几乎都靠进口.

"日圆疲软会提振我们的获利,但如果日圆跌太多,影响也是负面的,因为我们需要很多电力,"东芝 执行副总裁Makoto Kubo表示.