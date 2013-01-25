《日本经济焦点》"安倍经济学"加持,企业获利前景绽放光明

台湾已公布经济指标--2017/4/14
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
路透东京1月25日 - 日圆急剧下跌已点亮日本股市前景,分析师纷纷调高对汇率敏感的出口企业获利预期,外资向日股注入170亿美元,创2010年以来最大月度资金流入.
约60%的日本上市企业以出口业务为重.从Nikon 到日本大金 均因为可望获得一次性的汇兑收益及商品定价更具竞争力的机会,而获得追捧.
2012年11月中迄今,日圆兑美元 已下跌近11%至89日圆,反映出日本新任首相安倍晋三对更激进货币宽松政策的推动.安倍的意图是让日圆走软且使日本经济重新恢复活力.下周日本财报进入高峰时,投资者将密切注意日圆走软刺激企业获利的迹象.
汤森路透I/B/E/S数据显示,日本东证股价指数(TOPIX) 一个月获利动能为3.6%,为八个月以来首次回升至正值.这表明在分析师对个股的评估中,调高评估的件数多于调低.
相比之下,去年11月东证指数获利动能为-10.9%.美国标普500指数 成份股企业1月获利动能为-3.6%,泛欧STOXX Europe 600指数 成份股为-3.5%.
在券商看好最可能受惠于汇率变化的一长串企业名单中,包括住友重机械工业 、信越化学工业 、JFE控股 以及小松制作所.
分析师估计,日圆兑美元每贬值1日圆,所有日本上市公司经常性获利合计提高1%.
中长期来看,对于协助日本企业在价格上更能够与韩国三星电子 及中国联想集团 等对手竞争,日圆贬值十分关键.出口占日本国内生产总值(GDP)的三分之一.
汤森路透I/B/E/S数据显示,获利前景改善最明显的是汽车和零部件、电子产品、机械以及钢铁股.
日本运输设备行业类股 获利动能自上月的-11.6%升至本月的28%.丰田汽车 和本田汽车 皆属于这个类股.
包括索尼 和佳能 在内的电子产品行业类股 1月获利动能,从上月的-15%升至4%.
摩根大通将东芝 的投资评等上调两个级距,即自"减码"调高两个级距至"加码",因预期东芝将因日圆走软而有强劲获利.
汤森路透Datastream显示,依据未来12个月获利预估,东证指数市盈率(本益比)从两个月前的12升至13.6,但仍低于五年平均水平15.4.标普500指数12个月预估市盈率为13,STOXX Europe 600指数为11.8.
不过,分析师认为,如果日本政府继续推动宽松货币政策,尤其是在央行总裁白川方明今年4月下台后,日本股市还有进一步上涨空间.
法国兴业本周一份报告表示,就算日圆维持在当前水准,工业和基础材料类企业2014年3月止财政年盈收也料能高出预期许多.
兴业估计,若2013年日圆/美元平均在90日圆水准,日本企业获利年成长率平均将有60%,远高于市场预估中值18%.(完) (编译 王湄;审校 蔡美珍)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 -- +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
* 短率续贴在低档 * 市场普遍多钱及外资汇入 * 短票利率再探低，RP也靠向低位 记者 詹静宜 路透台北4月13日 - 台湾银行间短率周四贴在低档。资金调度人士表示，目前市场普遍 多钱，且今日台币强升提振外资汇入的预期将垫高银行间资金水位，惟需求仍旧疲弱，银行 间为去化资金纷纷涌进短票市场，带动短票利率持续探低，拆款利率区间高位也仍见松动迹 象。 他们表示，银行间资金充裕惟去化管道有限，令累积超额准备持续垫高，今日有大行再 度微降票券商一周拆款利率1个基点，甚至有民营银行对票券商开出一周拆款0.32-0.35%的 低利抢市，银行间相互拆款利率则都贴近低档。 〞很松，连到期的人都不想续作。〞一民营银行资调人员说。 另位大型银行资调人士也称，周三两年期存单得标利率低于预期，凸显市场资金明显偏 松，稍有带动短率区间偏跌。 台币兑美元周四大涨2.31角创近二周高位，已连续三日收升。汇银人士指出， 美国总统特朗普(川普)一番话激励亚币走升，台币劲扬，外商银也大幅汇入。只不过午后进