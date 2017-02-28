版本:
中国
时事要闻 | 2017年 2月 28日 星期二 16:07 BJT

日本东部及东北部地区发生5.6级地震 无海啸预警发布

路透2月28日 - 日本东部及东北部地区周二发生5.6级地震，东京等地建筑物有震感，但并未发布海啸预警，尚无损害或人员伤亡报告。(完)

(编译 刘秀红；审校 高琦)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐