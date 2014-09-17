（更正）日本东京北方发生5.6级地震 周边核电站未见异常

(更正：内文第五段中...东海“第一”核电站应更正为“第二”核电站；时间应为“3月”非“5月”)

路透东京9月16日 - 日本东部地区发生地震，初步判定规模为5.6级，包括东京地区的建筑出现晃动，但尚无人员伤亡和财产损失报告。

东京电力(9501.T)称，地震后仍在确认福岛核电厂的情况。东京电力是福岛核电站的运营商。

日本气象厅表示，此次地震震中位于茨城县，就在东京东北部。震源深度为50公里，没有海啸风险。

地震发生后后，日本原子力发电公司和东京电力(9501.T)没有报告它们在日本东部的三个核电站有任何异常。

原子力发电公司的一名高管称，东海第一核电站没有发生异常，该核电站发电能力为1.1GW，2011年3月被关闭。

东京电力发言人称，福岛第一核电站没有任何异常，该核电站在2011年3月地震中被毁，福岛第二核电站也没有异常，该核电站在2011年3月被关闭。(完)

(编译 王颖；审校 张明钧)

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