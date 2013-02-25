日本东部发生6.2级地震（更新版）

路透东京2月25日 - 日本气象厅表示，日本东部周一发生初估6.2级地震，称并未发出海啸预警。

地震造成东京建筑物摇晃，但没有收到损伤报告。东京电力(9501.T)称，该公司位于福岛的第一核电站和其它核电站震后并未出现异常。

此次地震震中位于距东京约120公里的枥木县（Tochigi Prefecture)，震源深度为10公里。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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