日本北部发生强震 当局敦促福岛居民躲避海啸

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透东京11月22日 - 日本气象厅称，日本北部周二发生初步估计为7.3级的地震，气象厅并对日本太平洋北部沿岸大多数地区发布海啸提示。
气象厅称，震央在福岛外海，深度约为10公里。地震发生的时间是2059GMT，东京有震感。
日本放送协会(NHK)报道称，地震发生后，福岛的小名浜港和相马已经分别观测到60厘米和90厘米高的海浪。这次地震影响范围与2011年强震及其引发的海啸相同。
目前尚未立即传出伤亡报告。
日本放送协会(NHK)报道称，东京电力(9501.T)正在检查其福岛核电厂的情况。路透尚未立即联系上东京电力公司。
日本东北电力(9506.T)则表示，位于女川町的核电厂没有受损。
气象厅对福岛发出3米海啸警告，电视画面显示船只由福岛港向外海驶离。2011年3月震灾与海啸袭击中，东京电力公司位于福岛的第一核电厂受创严重。
美国地质调查局(USGS)将周二日本地震震级由最初的7.3级下修为6.9级。
福岛震灾后，日本所有临海的核电厂全数关闭。仅有位于日本西南部的两座核子反应堆继续运转。即便在关闭的情况下，核电厂的冷却系统仍需运行，以便让使用过的核燃料保持冷却。(完)
(编译 李婷仪/陈宗琦；审校 张涛/郑茵)
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