日本北部发生强震 当局敦促福岛居民躲避海啸

路透东京11月22日 - 日本气象厅称，日本北部周二发生初步估计为7.3级的地震，气象厅并对日本太平洋北部沿岸大多数地区发布海啸提示。

气象厅称，震央在福岛外海，深度约为10公里。地震发生的时间是2059GMT，东京有震感。

日本放送协会(NHK)报道称，地震发生后，福岛的小名浜港和相马已经分别观测到60厘米和90厘米高的海浪。这次地震影响范围与2011年强震及其引发的海啸相同。

目前尚未立即传出伤亡报告。

日本放送协会(NHK)报道称，东京电力(9501.T)正在检查其福岛核电厂的情况。路透尚未立即联系上东京电力公司。

日本东北电力(9506.T)则表示，位于女川町的核电厂没有受损。

气象厅对福岛发出3米海啸警告，电视画面显示船只由福岛港向外海驶离。2011年3月震灾与海啸袭击中，东京电力公司位于福岛的第一核电厂受创严重。

美国地质调查局(USGS)将周二日本地震震级由最初的7.3级下修为6.9级。

福岛震灾后，日本所有临海的核电厂全数关闭。仅有位于日本西南部的两座核子反应堆继续运转。即便在关闭的情况下，核电厂的冷却系统仍需运行，以便让使用过的核燃料保持冷却。(完)