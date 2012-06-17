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时事要闻 | 2012年 6月 18日 星期一 07:33 BJT

日本海岸附近海域发生6.4级地震

路透东京6月18日电---美国地质调查局（USGS）称，日本海岸附近海域周一早晨发生里氏6.4级地震，目前尚无损失报告。

美国地质调查局称，地震发生在日本太平洋沿岸盛冈（Morioka）东南115公里处，震源深度40公里。

按日本七个等级的地震规模，这仅为四级地震，意味着不会造成大规模损失，相关当局没有发布海啸警报。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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