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时事要闻 | 2013年 11月 4日 星期一 07:38 BJT

日本东部发生5级地震 未发海啸预警

路透东京11月3日 -日本放送协会(NHK)和目击者表示，日本东部周日发生地震，震级初步测定为5级，受影响地区包括东京。

暂无人员伤亡和损失报告，亦未发布海啸预警。(完)

(编译 白云; 审校 徐文焰)

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