日本东部发生5级地震 未发海啸预警

英国首相特雷莎·梅将公布收回立法自主权的计划
路透伦敦3月26日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将拿出政府如何恢复该国立法自主权的计划，公布一份结束“欧盟议员至高权力”的详细文件。
路透东京11月3日 -日本放送协会(NHK)和目击者表示，日本东部周日发生地震，震级初步测定为5级，受影响地区包括东京。
暂无人员伤亡和损失报告，亦未发布海啸预警。(完)
(编译 白云; 审校 徐文焰)
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路透伦敦3月26日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将拿出政府如何恢复该国立法自主权的计划，公布一份结束“欧盟议员至高权力”的详细文件。
路透德国辛德尔芬根3月25日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)获得所属保守党支持，将参加9月的联邦选举。朔伊布勒为德国处理欧元区危机与希腊纾困计划的关键人物。
路透伦敦3月26日 - 英国首相特雷莎·梅周一将大力加强与苏格兰的团结，利用一次访问国际援助人员的机会说明，若英国上下齐心，将无坚不摧。