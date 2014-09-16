日本东京北部发生5.6级地震

路透东京9月16日 - 日本东部地区发生地震，初步判定规模为5.6级，包括东京地区的建筑出现晃动，但尚无人员伤亡和财产损失报告。

东京电力(9501.T)称，地震后仍在确认福岛核电厂的情况。东京电力是福岛核电站的运营商。

日本气象厅表示，此次地震震中位于茨城县，就在东京东北部。震源深度为50公里，没有海啸风险。(完)

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