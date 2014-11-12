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时事要闻 | 2014年 11月 12日 星期三 09:19 BJT

日本发生4.7级地震 东京建筑物摇晃但未发布海啸预警

路透东京11月12日 - 日本气象厅称，日本周三发生地震导致东京建筑物摇晃，震级初步测定为里氏4.7级，但没有发布海啸预警，目前没有伤亡报告。(完)

(编译 王丽鑫；审校 徐文焰)

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