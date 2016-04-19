日本地震幸存者艰难应对物资短缺 搜救工作仍在继续

路透东京4月19日（记者 Elaine Lies） - 日本近期发生一系列震级最高7.3级的地震，幸存者们周二艰难应对食品和饮用水的短缺，死亡人数升至44人；救援人员继续在泥土和瓦砾中寻找失踪者，但发现幸存者的希望在下降。

熊本西南部受损的机场恢复运行，幸存者在汽车和疏散中心里又度过了一夜，不敢回到受损的房屋中。熊本是此次受地震影响最严重的地区，目前仍频频发生余震。

“真的很难，”一名女性对日本朝日电视台说道，她的孩子两个月大，盖着毯子睡在她旁边的地面上。

“没有牛奶，只有我们自己带的尿布。一旦尿布用完就没有了。”

约3万救援人员在泥土和瓦砾中搜救；日本媒体报导称，周二找到了一名失踪者，但已没有生命迹象。

仍有八人失踪，超过1,000人受伤。

超过9.4万人仍住在疏散中心里，公路被地震破坏，切断了他们与外界的联系。电视画面显示在主要机场救援物资正在被卸下飞机，饮水服务逐渐恢复。

“这些地震造成了巨大的破坏，警察、消防员和自卫队人员正在全力恢复一切，”日本内阁官房长官菅义伟在新闻发布会上说道，并警告可能还有余震。

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