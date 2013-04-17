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货币新闻 | 2013年 4月 17日 星期三 17:32 BJT

突发事件：日本东海岸发生6.2级地震，无海啸预警-NHK

路透东京4月17日 - 日本放送协会(NHK)报导，周三日本东海岸附近岛屿发生地震，震级初步测定为6.2级。震中位于伊豆群岛附近，在东京以南约180公里处。(完) (编译 隋芬; 审校 高琦)

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