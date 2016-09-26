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时事要闻 | 2016年 9月 26日 星期一 13:43 BJT

日本南部发生5.7级地震 未发布海啸预警

路透东京9月26日 - 日本南部冲绳岛和附近一系列岛屿周一遭遇地震冲击，震级初步测定为5.7级，但当局未发布海啸预警，也没有立即收到损失和伤亡报告。

日本为地震多发国家，该国发生的六级及以上地震占全球的20%左右。(完)

(编译 艾茂林; 审校 张若琪)

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