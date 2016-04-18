日本熊本二次地震损毁严重 至少32人遇难

日本九州岛熊本地区周六凌晨再次发生7.3级强烈地震，造成至少32人死亡，百余人受伤，大量房屋、道路和桥梁损坏。第一次地震发生在周四晚间。日本加强搜救工作，当局严令大约25万人不得返回家中，因担心还有余震。熊本地区是重要的制造业中心，索尼、日产汽车和丰田汽车等公司都已宣布当地工厂停产，同时评估损失。图片由共同社提供。路透