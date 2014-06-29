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时事要闻 | 2014年 6月 29日 星期日 17:34 BJT

日本硫磺岛附近发生6.2级地震--USGS

路透新加坡6月29日 - 美国地质调查局(USGS)表示，周日日本火山列岛中的硫磺岛东南偏东84英里(167公里)处发生地震，震级为6.2级。

日本放送协会(NHK)称，目前没有海啸威胁。

美国地质调查局稍早报导称，这次地震震级为6.4级。(完)

(编译 于春红; 审校 白云)

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