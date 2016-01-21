日本央行正“认真考量”进一步宽松举措--日本经济新闻

路透悉尼1月22日 - 据日本经济新闻周五报导，日本央行正“认真考量”扩大其货币宽松举措，因油价下跌使央行实现其2%通胀目标变得空前困难。

报导表示，日圆升值与股市下跌，也将是日本央行下次政策检讨的重点，央行将于1月28-29日举行为期两天的政策会议。