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国际财经 | 2016年 1月 22日 星期五 07:55 BJT

日本央行正“认真考量”进一步宽松举措--日本经济新闻

路透悉尼1月22日 - 据日本经济新闻周五报导，日本央行正“认真考量”扩大其货币宽松举措，因油价下跌使央行实现其2%通胀目标变得空前困难。

报导表示，日圆升值与股市下跌，也将是日本央行下次政策检讨的重点，央行将于1月28-29日举行为期两天的政策会议。

日本经济新闻引述一名日本央行高级官员称，油价下跌可能压抑消费者通胀预期。“那么我们应该考虑进一步宽松，”报导援引该名官员的话表示。(完)

(编译 陈宗琦；审校 张荻)

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