日本央行正“认真考量”进一步宽松举措--日本经济新闻

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透悉尼1月22日 - 据日本经济新闻周五报导，日本央行正“认真考量”扩大其货币宽松举措，因油价下跌使央行实现其2%通胀目标变得空前困难。
报导表示，日圆升值与股市下跌，也将是日本央行下次政策检讨的重点，央行将于1月28-29日举行为期两天的政策会议。
日本经济新闻引述一名日本央行高级官员称，油价下跌可能压抑消费者通胀预期。“那么我们应该考虑进一步宽松，”报导援引该名官员的话表示。(完)
(编译 陈宗琦；审校 张荻)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。