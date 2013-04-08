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货币新闻 | 2013年 4月 8日 星期一 09:59 BJT

日本央行：将开始依据最新宽松计划购买较长期公债

日本央行上周四公布全球最强势的货币刺激举措，承诺在不到两年的时间内向经济挹注约1.4万亿美元。这一激进之举推动日圆和公债收益率至纪录低位。

根据这一计划，该央行每个月将购买7.5万亿日圆到期期限较长的公债，大约是在市场上发售量的70%，是此前购买规模的两倍。(完)
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