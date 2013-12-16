日本政府略上调2014财年经济成长预估--消息

希腊改革方向正确 但IMF是否参与纾困仍在磋商--IMF总裁
路透布鲁塞尔4月12日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三称，希腊正在沿着改革的正确方向迈进，但关于希腊救助评估以及IMF在其中可能担任角色的谈判“才到半途”。
路透东京12月14日 -一位知情消息人士周六对路透表示，日本首相安倍晋三政府决定将2014年3月始的财年实质国内生产总值(GDP)增速预期上调至1.3%，此前预估为1.0%。
这项官方成长预估支持了税收收入增加的观点，是年度预算审议的一部分。
上述官员对路透表示，根据上修后的经济成长预估，政府预计下一财年税收收入在50万亿(兆)日圆左右(4,848亿美元)。
明年消费税上调料限制消费，但政府上调经济增长预估，是基于对财政刺激举措会缓和加税影响的预期。(完)
(编译 李爽 审校 郑茵)
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