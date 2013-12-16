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国际财经 | 2013年 12月 16日 星期一 08:04 BJT

日本政府略上调2014财年经济成长预估--消息

路透东京12月14日 -一位知情消息人士周六对路透表示，日本首相安倍晋三政府决定将2014年3月始的财年实质国内生产总值(GDP)增速预期上调至1.3%，此前预估为1.0%。

这项官方成长预估支持了税收收入增加的观点，是年度预算审议的一部分。

上述官员对路透表示，根据上修后的经济成长预估，政府预计下一财年税收收入在50万亿(兆)日圆左右(4,848亿美元)。

明年消费税上调料限制消费，但政府上调经济增长预估，是基于对财政刺激举措会缓和加税影响的预期。(完)

(编译 李爽 审校 郑茵)

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