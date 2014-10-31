日本经济财政大臣称政府准备好采取措施支持经济

必和必拓下调煤炭和铜全年产量预测 着手分拆部分石油资产
路透悉尼4月26日 - 澳洲矿业巨擘必和必拓 周三下调焦煤和铜全年产量预测，因澳洲多座矿场遭遇恶劣天气，以及上季智利的劳工行动。
路透东京10月31日 - 日本经济财政大臣甘利明周五表示，政府准备好采取措施支持经济，但称尚未决定是否制定新的经济刺激计划。
甘利明在记者会上表示，在参考7-9月的经济数据后，他将与首相安倍晋三磋商是否制定新的刺激举措。
日本读卖新闻周五报导，政府可能制定规模约3-4万亿日圆(270-370亿美元)的刺激计划，以补贴受燃料成本上升和消费税上调影响的低收入家庭和小型企业。(完)
(编译 李爽 审校 郑茵)
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路透巴黎4月25日 - 法国亿万富翁Bernard Arnault将把Christian Dior时尚品牌整合进他的LVMH奢侈品集团，这是其120亿欧元(130亿美元)简化业务计划的一部分，也是其他投资者长期以来要求的重组活动。
路透纽约4月25日 - 美元兑加元周二急升，之前美国宣布对加拿大软木征收关税。欧元触及数月高位，因对法国大选的忧虑缓解，以及欧洲央行可能在6月采取更为鹰派的政策。