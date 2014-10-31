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国际财经 | 2014年 10月 31日 星期五 09:05 BJT

日本经济财政大臣称政府准备好采取措施支持经济

路透东京10月31日 - 日本经济财政大臣甘利明周五表示，政府准备好采取措施支持经济，但称尚未决定是否制定新的经济刺激计划。

甘利明在记者会上表示，在参考7-9月的经济数据后，他将与首相安倍晋三磋商是否制定新的刺激举措。

日本读卖新闻周五报导，政府可能制定规模约3-4万亿日圆(270-370亿美元)的刺激计划，以补贴受燃料成本上升和消费税上调影响的低收入家庭和小型企业。(完)

(编译 李爽 审校 郑茵)

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