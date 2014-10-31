日本经济财政大臣称政府准备好采取措施支持经济

LVMH老板将以65亿欧元收购Christian Dior Couture品牌

路透巴黎4月25日 - 法国亿万富翁Bernard Arnault将把Christian Dior时尚品牌整合进他的LVMH奢侈品集团，这是其120亿欧元(130亿美元)简化业务计划的一部分，也是其他投资者长期以来要求的重组活动。