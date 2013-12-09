《特写》3D打印技术方兴未艾 日本企业家趋之若鹜

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京12月3日(记者 Stanley White) - Junichiro Asami放弃了稳定的工作，与日本多名企业家一样开始基于3D打印技术的创业，展示出日本首相安倍晋三寄望能重振日本经济的弄潮儿精神。

但这些企业家能否为日本产品的新时代打下基础或许还取决于安倍能否打破日本商界文化中的壁垒，即躲避风险、安于现状。

现年38岁的Asami此前是德勤的一名管理咨询师。他非常看好3D打印技术的前景，认为这或许是能改变世界的一项技术，使得家庭和企业在未来能绕过制造商，自行生产所需要的商品。

Asami在创业研讨会上表示：“我预计，3D打印技术的推广，将使得整个商业模式和制造业体系将不得不发生改变。”

历史经验告诉我们，Asami和安倍的任务将不会轻松。二战后，日本商人创建了不少企业，其中有的演变为索尼 等这样的电子业巨头，但此后日本并没有成为一个全球性的技术大国，因日本民众越来越畏惧风险和失败。

大约一年前上台执政的安倍承诺要结束已持续了大约20年的经济萎靡。安倍希望鼓励创新，使日本成为一个更适宜做生意的地方。他尝试对很大程度上围绕既有工业形成的政治和经济体制进行改革。

民众对放松管制的期望很高，因为管制的放松会打破各行业广泛存在的壁垒，但安倍在6月份推出的经济增长战略忽略了很多领域。

安倍很难推动更大的经济改革，例如使公司更易招聘或裁员，分析人士认为，此类的改革将会给日本经济注入更多活力。

但安倍的改革或许实现了相对较小的成功，而这种成功或许有助于Asami和其他创业企业。

高管和咨询人士表示，现在获得政府补贴变得更为容易，而获得政府补贴也有助于从银行获得额外的资金。

今年早些时候，日本政府重启了一项针对创业企业的国家补贴计划，这样的计划此前已暂停了大约六年。今年迄今，该计划已向77%的申请企业提供了政府补贴。

申请该补贴的企业数量也在快速增长中，从4月份的15家增加至6月份的2,302家。

日本经济产业省看到了3D打印技术的潜力。经产省正推动将斥资45亿日元(4400万美元)赞助高端3D打印技术发展的计划纳入政府预算。

**精益求精的技术**

科技研究公司Gartner首席分析师Tomoko Mitani对3D打印技术将催生出另一个类似索尼一样的公司有点拿不准，只是认为随着技术的进步，日本企业要开发出某些产品的成本会更低。

她表示，3D打印技术很可能会延伸至医疗设备、非制造业者并导致新的企业和服务的诞生，而这些将有益于日本经济。

Mitani说：“很多公司通过网络提供3D打印服务，这使某些制造商得以订购商品，并产生有趣的经济效应。”

另一名企业家Nobuki Sakaguchi表示，对于那些希望重燃日本对完美工艺追求热情的人而言，3D打印行业与他们形成共鸣。

Sakaguchi表示：“(3D打印)真正的价值在于该技术可以启发人类，并推动未来出现新的企业。”

39岁的Sakaguchi表示，3D打印在日本发展的真正障碍之一是日本人热衷于在大公司谋求安稳饭碗的择业文化，而很多大公司对创新无动于衷。（完）