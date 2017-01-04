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国际财经 | 2017年 1月 4日 星期三 14:13 BJT

日本首相安倍晋三称2017年将继续以经济复苏为“第一要务”

路透东京1月4日 - 日本首相安倍晋三周三称，今年将继续把日本经济复苏作为第一要务。

“我们将把经济放在首位，”安倍在新年记者会上说。

“我们将继续以货币政策、财政政策和增长策略这三支箭，来抗击通缩。”(完)

(编译 艾茂林; 审校 张明钧)

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