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货币新闻 | 2012年 12月 27日 星期四 16:09 BJT

日本经济: 日相安倍的经济顾问吁央行无限量宽松,买更多长券和风险资产

路透东京12月27日 - 日本首相安倍晋三的经济顾问滨田宏一周四表示:

* 日本央行应该买入更多长期公债和风险资产

* 日本央行购买外国债券是政策选项之一

* 希望日本央行将通胀目标设在2-3%

* 日本央行应该推行无限量的货币宽松举措

* 必须修改确保央行独立性的日本央行法,让央行更加负责任地实现其政策目标(完)

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