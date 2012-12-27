日本经济: 日相安倍的经济顾问吁央行无限量宽松,买更多长券和风险资产

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
路透东京12月27日 - 日本首相安倍晋三的经济顾问滨田宏一周四表示:
* 日本央行应该买入更多长期公债和风险资产
* 日本央行购买外国债券是政策选项之一
* 希望日本央行将通胀目标设在2-3%
* 日本央行应该推行无限量的货币宽松举措
* 必须修改确保央行独立性的日本央行法,让央行更加负责任地实现其政策目标(完)
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当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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