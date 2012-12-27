路透专访: 日本首相经济顾问敦促央行无限量货币宽松,并上调通胀目标

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
在安倍晋三周三接任首相之前,滨田曾任安倍晋三的私人顾问,他的看法可能会对新政府政策产生重大影响.
"日本央行不仅应买入长期公债,而且应买入更多类型资产,比如商业票据,房地产信托(REITs)和股票,这有助于对经济产生影响,"滨田说.他曾在东京大学任教,学生包括现任日本央行总裁白川方明.
"我认为购买外币计价资产也可以是有效货币政策的部分措施."
滨田称,希望日本央行将通胀目标设定在2-3%,以重振经济并帮助遏制日圆急剧升势.
他认为,虽然央行在引导货币政策的时候不应以特定汇率为目标,但日圆汇价水平可以成为衡量政策宽松程度的一个手段.
"日圆若走软至95或100日圆兑一美元,就可以证明货币政策是有效的.日本央行应当放松货币政策,直到通胀出现,并且日圆和物价作出适当反应,"他说.(完)
(编译 李春喜/艾茂林; 审校 蔡美珍)
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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