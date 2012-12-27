路透专访: 日本首相经济顾问敦促央行无限量货币宽松,并上调通胀目标

在安倍晋三周三接任首相之前,滨田曾任安倍晋三的私人顾问,他的看法可能会对新政府政策产生重大影响.

"日本央行不仅应买入长期公债,而且应买入更多类型资产,比如商业票据,房地产信托(REITs)和股票,这有助于对经济产生影响,"滨田说.他曾在东京大学任教,学生包括现任日本央行总裁白川方明.

"我认为购买外币计价资产也可以是有效货币政策的部分措施."

滨田称,希望日本央行将通胀目标设定在2-3%,以重振经济并帮助遏制日圆急剧升势.

他认为,虽然央行在引导货币政策的时候不应以特定汇率为目标,但日圆汇价水平可以成为衡量政策宽松程度的一个手段.

"日圆若走软至95或100日圆兑一美元,就可以证明货币政策是有效的.日本央行应当放松货币政策,直到通胀出现,并且日圆和物价作出适当反应,"他说.(完)