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货币新闻 | 2013年 6月 10日 星期一 07:47 BJT

更新版-路透专访：日本政府需下调企业税，以促进增长--政府顾问滨田宏一

滨田宏一表示，若日圆升值令日本难以摆脱通缩，央行可以采取行动。

“在这种情况下，日本央行可以采取更多宽松举措。其可以采用更多措施，我认为这没有任何问题。”

滨田宏一指出，只要实质利率处于低位，他对于日本长期政府公债收益率最近上升并不感到担心。他说，央行可以将购买的资产多样化，以防名义利率大涨。

**消费税**

滨田宏一还说，长期来看日本需要提高消费税，但仓促行动并不是明智之举。

日本政府计划分两个阶段提高消费税，到2015年10月时提高一倍至10%，首次提高计划在明年4月实施，但决策者要在秋季时评估经济形势之后再做出最终决定。

“日本必须推行财政重建，长期来看其需要增加税收，”滨田宏一说道。

日本公共债务已经达到经济规模的两倍以上，因此需要控制公共债务。

“财政重建不只意味着加税。日本经济应呈现成长，然后才可以安然地提高消费税。”(完) (编译 王丽鑫/徐文焰/李爽 审校 徐文焰/艾茂林/张涛)

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