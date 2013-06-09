更新版-路透专访：日本政府需下调企业税，以促进增长--政府顾问滨田宏一

国际油市：油价下跌，利比亚油田恢复生产重压市场
指标布兰特6月原油合约下跌0.41美元，或0.8%，收报每桶53.12美元。不过，这较周五近月合约收盘价高0.29美元，当日5月布兰特原油仍是近月合约，成为近四周来最高收位。
滨田宏一表示，若日圆升值令日本难以摆脱通缩，央行可以采取行动。
“在这种情况下，日本央行可以采取更多宽松举措。其可以采用更多措施，我认为这没有任何问题。”
滨田宏一指出，只要实质利率处于低位，他对于日本长期政府公债收益率最近上升并不感到担心。他说，央行可以将购买的资产多样化，以防名义利率大涨。
**消费税**
滨田宏一还说，长期来看日本需要提高消费税，但仓促行动并不是明智之举。
日本政府计划分两个阶段提高消费税，到2015年10月时提高一倍至10%，首次提高计划在明年4月实施，但决策者要在秋季时评估经济形势之后再做出最终决定。
“日本必须推行财政重建，长期来看其需要增加税收，”滨田宏一说道。
日本公共债务已经达到经济规模的两倍以上，因此需要控制公共债务。
“财政重建不只意味着加税。日本经济应呈现成长，然后才可以安然地提高消费税。”(完) (编译 王丽鑫/徐文焰/李爽 审校 徐文焰/艾茂林/张涛)
指标布兰特6月原油合约下跌0.41美元，或0.8%，收报每桶53.12美元。不过，这较周五近月合约收盘价高0.29美元，当日5月布兰特原油仍是近月合约，成为近四周来最高收位。
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