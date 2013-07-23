路透专访：日本首相经济顾问称，应待经济成长继续保持在4%再上调消费税

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透东京7月23日 - 日本内阁特别经济顾问滨田宏一周二向路透表示，日本应待经济成长环比年率再实现连续两季增长4%后，再按计划到明年上调消费税，否则政府刺激经济策略的效果可能会丧失。
当前政府的计划是明年4月将消费税从5%上调到8%，2015年上调到10%。但安倍表示秋季时将决定是否按计划推进。这个方案得到财务大臣麻生太郎的支持。
滨田宏一是安倍两位经济顾问之一，他提倡放缓上调消费税的步伐，例如在未来几年内以每年1个百分点的速度上调，以此降低对经济带来的冲击。
“我认为，如果能够预期未来两个季度日本GDP环比年率或继续保持4%左右的增速，就可以按计划上调消费税，”滨田宏一周二在接受电话采访时表示。
“但我不确定这种预期能否实现，因为经济很快会按潜在增长趋势发展，”他表示。
滨田宏一表示，日本还应该等失业率从当前的4%左右降到3%后再上调消费税。
“如果日本按计划上调消费税，就有可能大大降低‘安倍经济学’带来的益处，”滨田宏一说。
“如果日本将公共财政改革的重要性置于经济复苏之上，会给公众造成巨大冲击，”滨田宏一说。他还认为如果放慢步伐更有助于经济增长和政府收入。(完) (编译 梁睿雪; 审校 李爽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。