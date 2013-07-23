路透专访：日本首相经济顾问称，应待经济成长继续保持在4%再上调消费税

路透东京7月23日 - 日本内阁特别经济顾问滨田宏一周二向路透表示，日本应待经济成长环比年率再实现连续两季增长4%后，再按计划到明年上调消费税，否则政府刺激经济策略的效果可能会丧失。

当前政府的计划是明年4月将消费税从5%上调到8%，2015年上调到10%。但安倍表示秋季时将决定是否按计划推进。这个方案得到财务大臣麻生太郎的支持。

滨田宏一是安倍两位经济顾问之一，他提倡放缓上调消费税的步伐，例如在未来几年内以每年1个百分点的速度上调，以此降低对经济带来的冲击。

“我认为，如果能够预期未来两个季度日本GDP环比年率或继续保持4%左右的增速，就可以按计划上调消费税，”滨田宏一周二在接受电话采访时表示。

“但我不确定这种预期能否实现，因为经济很快会按潜在增长趋势发展，”他表示。

滨田宏一表示，日本还应该等失业率从当前的4%左右降到3%后再上调消费税。

“如果日本按计划上调消费税，就有可能大大降低‘安倍经济学’带来的益处，”滨田宏一说。