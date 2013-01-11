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货币新闻 | 2013年 1月 11日 星期五 09:11 BJT

日本经济: 有必要采取大胆的货币宽松举措抵御通缩和强势日圆--首相

路透东京1月11日 - 日本首相安倍晋三周五周称:

* 必须同时采取大胆的货币宽松举措、灵活的财政政策和增长策略以提振经济

* 有必要采取大胆的货币宽松举措抵御通缩和强势日圆

* 政府将创造新需求以利用日本央行所提供的资金(完)
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