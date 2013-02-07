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货币新闻 | 2013年 2月 7日 星期四 10:46 BJT

日本政经: 新任央行总裁必须具备国际沟通技巧--首相

路透东京2月7日 - 日本首相安倍晋三周四表示:

* 政府将立即向议会推举日本央行总裁和副总裁候选人选.

* 新总裁必须能够向国际社会清楚地传达日本政策立场.

* 必须解决国际社会某些人对日本央行政策与干预汇市无异的误解.(完)
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