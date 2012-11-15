安倍晋三称不会在钓鱼岛问题上让步

路透东京11月15日电(记者 Stanley White)---日本前首相、主要反对党自民党(LDP)党首安倍晋三(Shinzo Abe)表示，他将为修复中日经济关系作更多努力，但不会在与中国的领土争端上让步。

日本下月将举行大选，安倍晋三在民调中领先。

由於去年的福岛核危机，民主党领导的政府承诺要在2030年代前逐步淘汰核能，安倍晋三称这是“不负责任的”。他表示，这可能会让某些企业转移到海外。

他还为公共工程开支辩护，这也是自民党在50多年统治中的一个标志性政策。

安倍晋三对高管和媒体表示：“我们需要采取比当前政府更强有力的经济政策。我们需要强有力的政策来结束通缩，强有力的外交政策和强大的国防来重建日本。”

日本现任首相野田佳彦料於周五解散众议院，并在12月16日提前举行大选。

安倍晋三表示，他不会在钓鱼岛问题上让步。

他表示，他将增加日本海岸自卫队的预算，以确保不会出现中国实际控制该岛的局面。

但他也提到了自己2006-2007年担任首相时为改善中日经济关系作出的努力，称自己未来将会为修复两国经济关系作更多努力。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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