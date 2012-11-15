安倍晋三称不会在钓鱼岛问题上让步

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透东京11月15日电(记者 Stanley White)---日本前首相、主要反对党自民党(LDP)党首安倍晋三(Shinzo Abe)表示，他将为修复中日经济关系作更多努力，但不会在与中国的领土争端上让步。
日本下月将举行大选，安倍晋三在民调中领先。
由於去年的福岛核危机，民主党领导的政府承诺要在2030年代前逐步淘汰核能，安倍晋三称这是“不负责任的”。他表示，这可能会让某些企业转移到海外。
他还为公共工程开支辩护，这也是自民党在50多年统治中的一个标志性政策。
安倍晋三对高管和媒体表示：“我们需要采取比当前政府更强有力的经济政策。我们需要强有力的政策来结束通缩，强有力的外交政策和强大的国防来重建日本。”
日本现任首相野田佳彦料於周五解散众议院，并在12月16日提前举行大选。
安倍晋三表示，他不会在钓鱼岛问题上让步。
他表示，他将增加日本海岸自卫队的预算，以确保不会出现中国实际控制该岛的局面。
但他也提到了自己2006-2007年担任首相时为改善中日经济关系作出的努力，称自己未来将会为修复两国经济关系作更多努力。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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