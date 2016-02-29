日本现在没有冻结或推迟将消费税上调至10%的计划--安倍晋三

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透东京2月29日 - 日本首相安倍晋三周一表示，现在没有冻结或推迟上调消费税的计划。日本计划明年4月将消费税由8%上调至10%。
安倍晋三在议会演说时也确认了他之前的讲话，即如果上调消费税挫伤经济并导致税收减少，那么上调消费税就没有意义。(完)
(编译 李春喜 审校 艾茂林)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。