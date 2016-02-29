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国际财经 | 2016年 2月 29日 星期一 15:32 BJT

日本现在没有冻结或推迟将消费税上调至10%的计划--安倍晋三

路透东京2月29日 - 日本首相安倍晋三周一表示，现在没有冻结或推迟上调消费税的计划。日本计划明年4月将消费税由8%上调至10%。

安倍晋三在议会演说时也确认了他之前的讲话，即如果上调消费税挫伤经济并导致税收减少，那么上调消费税就没有意义。(完)

(编译 李春喜 审校 艾茂林)

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